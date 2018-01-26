Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda toplandığı 38 puanla ikinci sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

18. RANDEVU

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2’si hükmen toplam 10 kez sahadan galip ayrılırken, mor-sarılılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında ligin ikinci haftasında Ankara’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY, EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de son 11 karşılaşmada 10 kez rakibini mağlup etti. Aslan, evinde yenilmezken, sadece 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, o maçta da Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYIP VERMEK İSTEMİYOR

Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından saha içi ve saha dışında olumlu bir hava yakalayan Galatasaray, ligde içerideki Göztepe ve deplasmandaki Kayserispor maçlarından galip ayrılmıştı. Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir’in ardından ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, puan kaybetmek istemiyor. Öte yandan bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların Osmanlıspor maçında da stadı tamamen doldurması bekleniyor.

TAKIMDAKİ SON DURUM

Osmanlıspor maçı öncesinde Galatasaray’da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmandaki Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında cezalı olduğu için oynayamayan Brezilyalı futbolcu Maicon, tekrar 11’e dönecek. Kayseri müsabakasını sakatlığından dolayı kaçıran Fransız golcü Bafetimbi Gomis de sakatlığını atlattı ve hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Gomis, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olacak. Takımdaki tek eksik ise tedavisi devam eden Fernando olacak.

DÜDÜK YİNE HALİL UMUT MELER

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Serkan Çınar olacak. Ligin ilk yarısında Ankara’daki maçı da Halil Umut Meler yönetmişti