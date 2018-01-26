Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E.Y. Malatyaspor transferlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa ekiplerinden Olympique Marsilya’da forma giyen 23 yaşındaki stoper Matheus Doria’yı kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılan Doria için İstanbul’da imza töreni düzenlendi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Çok güzel karşılandım. Malatyaspor’dan transfer teklifi geldiğinde bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluydum. Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“FORVET BÖLGESİNE TRANSFER YAPACAĞIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise Brezilyalı futbolcunun Malatyaspor’da başarılı olacağına inandığını söyleyerek, “E.Y. Malatyaspor’a katkı sağlayacağına ve başarılı olacağına inandığımız bir kardeşimiz. Bize çok faydalı olacak. Hem kendisi için hem Malatya için hayırlı olsun. En az iki üç transfer demiştik. İnşallah bir veya iki tane transfer daha yapacağız. Forvet bölgesine bir transfer daha yapacağız. Önümüzdeki günlerde üçüncü transferi de yapabiliriz. Görüştüğümüz isimler var” açıklamasını yaptı.

“MEHMETÇİKLERİMİZE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM”

Gevrek, Suriye’nin Afrin bölgesinde süren Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

“Afrin’de devam eden zeytin dalı operasyonunda şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Operasyona devam eden askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun.”