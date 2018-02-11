Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Geçen hafta Sivas deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaşan ve rakiplerin puan kaybını iyi değerlendiremeyen Galatasaray dersini almış görünüyor. Maç sonunda realist açıklamalarda bulunan, yenilgiden çok Galatasaray gibi bir marka değerinin böyle futbol oynamaması gerektiğini vurgulayan teknik direktör Fatih Terim gerekli uyarıları hafta içinde de devam ettirdi. Takımla yapılan toplantılarda kupa maçının yanı sıra sarı-kırmızılı takımın kimliği beyan edildi ve sergilemesi gereken mücadeleci, savaşçı, galibiyete oynayan, rakibe hükmeden ve topa sahip oyun anlayışı detaylandırıldı. Ki bu detaylandırmanın etkileri kupadaki Konya maçında test edildi onaylandı. Antalyaspor maçının konuşmasına geçildiğinde ise “fırsat” ve “değer” kavramları ön plandaydı.



Liderlik gelebilir

Seyircisi önünde taraftarından özür dilemek isteyen sarı-kırmızılılar için yarınki karşılaşmanın anlam ve önemi 3 puandan daha fazla. Çünkü lider Başakşehir veya şampiyonluk yarışı yolundaki rakiplerden Fenerbahçe’den biri mutlaka takılacak. Beraberlik ise 3 puandan ziyade 4 puanlık kazanç anlamına gelecek. Fatih Terim, kendi işini kendi görmeyi felsefe edinse de fikstüre bağlı bu durumu da mutlaka avantaja çevirmeleri gerektiği görüşünde. Ki Fenerbahçe’nin kazanması halinde Aslan da Antalyaspor’u geçerse sarı-kırmızılılar haftayı lider tamamlama şansına bile sahip. Taktik planda ise maçı erken koparma anlayışı var. İç sahada daha bir etkili ve iştahlı olan Cimbom, Antalyaspor’un fişini ilk devre çekip ikinci yarı aktif dinlenme moduna geçme düşüncesi içerisinde.

Gomis’in gözü krallıkta

Galatasaray’da kısa süreli problemlerini çözen Bafetimbi Gomis, hem şampiyonluğu hem de gol krallığını istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’le de baba-oğul ilişkisini yaşayan Fransız golcü şu an hiçbir teklifle ilgilenmediğini, tamamen G.Saray konsantre olduğunu ifade etti. Tecrübeli golcü toplamda 18 gol, 5 asiste ulaştı.



Mariano’ya gözdağı

Galatasaray’da Konya maçında sağ bekte görev yapan Martin Linnes’e hocası Fatih Terim tarafından övgü dolu sözler geldi. Terim, Norveçlinin hem disiplinini hem de karakteriyle ilgili olumlu yorumlar yaparken, son lig maçında hayal kırıklığı oluşturan isimlerden Mariano’ya da “Kimse vazgeçilmezim değil” mesajı verdi.