Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Bir tarafta son 5 deplasman maçında yenilmeyen ama son 4 maçında da berabere kalıp zirveye uzak düşen Trabzonspor, diğer tarafta ise Ümit Özat’la son 7 maçta yenilgisi olmayan can derdindeki Gençlerbirliği... Ve kulübelerde de birbirlerine karşı iki maçta üstünlük sağlayamamış Ümit Özat ve Rıza Çalımbay… 19 Mayıs Stadı’ndaki maçın ilk devresinde etkili ve baskılı görünen Gençler’di. 16’da Khalili’nin şutunu Onur kornere çeldi. 20’de Hopf, ceza sahası içine yapılan ortayı Kucka’nın önüne düşürdü kafa vuruşu üstten auta gitti. En net fırsat ise 22’de geldi. Milinkovic topu kafayla bomboş durumdaki Skuletic’e çıkardı ama onun vuruşu kaleyi bulmadı.



Penaltı kaçtı

İlk yarıdaki dengeli oyun ikinci yarıya da taşınırken, Trabzonspor 62’de gole yaklaştı. Sosa’nın kullandığı kornere iyi yükselen Rodallega’nın kafa vuruşu Ahmet Oğuz’a çarpınca az farklar dışarı çıktı. 69’da soldan sıfıra inen Uğur’un güzel ortasıyla topla buluşan Scekic’in şutu kaleyi bulmadı. Son bölümde her iki takım da orta sahayı çabuk geçerken Trabzonspor bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. 83’te N’Doye’un Uğur Çiftçi tarafından düşürüldüğüne hükmeden Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok’un vuruşunda Hopf gole izin vermedi. 86’da Khalili’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten dönünce 90 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından son yedi maçında da yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği 22 puana yükselirken, ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor 33 puana çıktı.

Burak yoksa gol de yok!

Trabzonspor Burak Yılmaz’ın yokluğunu arıyor. Bordo-mavililer Burak’ın forma giymediği son 3 maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un Burak olmadan yendiği son takım 29 Ekim 2017 tarihinde oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Galatasaray maçıydı. Burak, bu sezon oynadığı 16 maçta 17 gol attı.

Yönetim istifa!

Trabzonspor’un üst üste ligde beşinci maçından da beraberlikle ayrılmasından sonra bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada takıma ve yönetime öfke kustu. Avrupa’ya gitme şansının zora girmesiyle twitter üzerinden Başkan Muharrem Usta ve yönetimini istifaya çağıran taraftarlar Türkiye gündeminde birinci sırayı aldı.

Bazı şeyleri yapamıyoruz

Trabzonspor’un Gençlerbirliği ile berabere kalması teknik direktör Rıza Çalımbay’ın canını sıktı. Önceki maçlara göre oynanan futbolu da beğenmediğini söyleyen Çalımbay, “Özellikle ikinci yarıda bocaladık. Yine de galip gelmek için her yolu denedik, riske girdik. Şans da geldi ama takımın en iyi penaltıcısı kaçırdı. Elimizden geleni yapıyoruz yine de maalesef bazı şeyler olmuyor, yapamıyoruz. Özellikle de son paslar ve gol vuruşları konusunda sıkıntımız var” dedi. Yönetime de mesaj gönderen Çalımbay, “Devre arasında bazı transferler istedik ama imkanlar el vermedi. Benim istediğim elimizdeki oyuncuların kapasitelerinin üzerine çıkmaları” diye konuştu.