Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, kazanmanın kendileri adına güzel olduğunu söyleyerek, “Mutluyuz. Daha da önemlisi, maçtaki kazanma anlayışı 3 puan getirirken, moral ve güven de getirdi” vurgusu yaparken, “Zaman zaman top kayıpları ve gol kaçırma dışında iyiydik. Bu havada bizimle olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Talisca için, “Bursa maçında biraz etkisiz kaldı ama bunun dışında oynadığı maçlarda gol ve asist katkıları var. Top kayıpları oluyor ama tebrik ediyorum. Diğer oyuncular da çok iyiydi. Sevinçte gelirken herhalde gidecek yer bulamadı ve bana geldi” esprisi yapan Güneş, “Bizim için her oyuncu iyidir. Bazen oynayan bazen de oynamayan oyunculara olumsuz baskı yapılıyor” ikazında bulundu.



Fikstür sıkıntım yok

Güneş, “Fikstürle ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Federasyona kızdığım yazıldı ama öyle bir durum yok” derken, “Fikstür yapılırken millî takım, Şampiyonlar Ligi ve lige göre planlama yapılmalı diye konuşmuştum. Ama bir suçlama yapmadım. Her programa uymaya çalışacağız” açıklamasında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Vagner Love ilk başlarda topla daha fazla oynuyordu. Uyum sağlama dönemi var. Vida’da da bu durum oluştu. Medel, Lens, Negredo geldiği zaman Cenk’in üzerine baskı yapılıyordu, şimdi Negredo’ya baskı yapılıyor” şeklinde konuştu. Bu arada takımda forma şansı bulamayan kaleci Boyko sezon sonuna kadar D. Kiev’e kiralandı.