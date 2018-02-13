Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 dakika sahada kalan milli oyuncumuz mücadeleyi 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle tamamlarken, performansıyla göz doldurdu. Cleveland’ın yıldızı LeBron James de Cedi’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederken “Enerjisiyle takıma büyük bir güç veriyor. Maç oynadıkça kendine güveni de artıyor ve bu da her maç daha iyi bir Cedi görmemizi sağlıyor” dedi. Diğer sonuçlar: Indiana-New York: 121-113, Houston-Dallas: 104-97, Minnesota-Sacramento: 111-106, Oklahoma-Memphis: 110-92, Portland-Utah: 96-115.