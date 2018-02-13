Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’da Igor Tudor’un gönderilmesiyle takımın başına getirilen Fatih Terim etkisini ve ağırlığını lige artık tam anlamıyla koymaya başladı. İlk olarak Süper Lig’de ilk yarının son maçı olan Göztepe karşılaşmasında görev alan Fatih Hoca galibiyetle başladığı 4. döneminde bugün artık lider bir takımın hocası konumunda. Ligdeki son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Terim’in G.Saray’ı F.Bahçe’ye yenilen Başakşehir’i koltuğundan düşürdü. Abdullah Avcı’nın takımı 43 puanda kalırken 44 puana yükselen Cimbom 15. haftada rakibine bıraktığı koltuğu 21. haftada geri almanın sevincini yaşadı. Aslan bu periyotta sadece geçen hafta Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.



Terim: Devam etmeli

Maçı değerlendiren Fatih Terim, “3 puan güzel, lider olmak güzel. Hayırlı olsun, inşallah böyle devam ederiz. İlk 45 dakikası güzel bir maç oldu. Oyuncularımdaki istek, arzudan ve ilk yarının keyfinden oldukça memnunum. İkinci yarı için isteğim ve dileğim öyle değildi ama...” derken, “Ne olursa olsun liderlik önemli. Konya’dan bu tarafa baktığımızda 12 günde 4 maç oynamış oluyoruz. İkinci yarıyı biraz da ona veriyorum. İlk 45 dakikayı biraz ileriye taşımalıyız. Pastan uzaklaşmamalı ve oyundan vazgeçmemeliyiz. İkinci yarıdaki bu durumu 3-0’dan sonra rahat hareket etmeye veriyorum” dedi. Fatih Hoca, “Seyirciye parantez açmalıyım. Şampiyonluğa oynayan takımın seyiricisi böyle olmalı. Buradan da onlara teşekkür ediyorum Galatasaray’ın taraftarı ve camiası bir arada olduğu müddetçe güzel” sözlerini kullanırken kırmızı kart gördüğü pozisyonda Belhanda’nın hatalı hareket ettiğini belirtti.

SELÇUK-BELHANDA 11’DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor önünde geçtiğimiz hafta deplasmandaki Sivasspor maçı ilk 11’ine göre 5 farklı isime görev verdi. Cezalı Fernando Muslera’nın yerine kalede Carrasso, Sivasspor maçında sakatlanan Denayer’in yerine de Serdar Aziz ilk 11’deydi. Teknik direktör Fatih Terim, hafta içi kupada performansını beğendiği Belhanda ve Linnes’e de 11’de görev verdi. Sivasspor maçında 11’de başlayan Yasin, Antalya karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Kaptan Selçuk İnan ligde iki hafta sonra 11’e döndü.