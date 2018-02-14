Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde üst üste 3. şampiyonluğu yaşamak, Türkiye Kupası’nda tarihî rakibi Fenerbahçe’yi geçip mutlu sona ulaşmak, Şampiyonlar Ligi’nde de Bayern Münih’i eleyerek tarih yazmak isteyen Beşiktaş’ı çok zorlu maçlar bekliyor. Siyah-beyazlılar sadece 26 gün içinde birbirinden önemli maçlara çıkacak. Yoğun maç trafiği öncesi Şenol Güneş kırmızı alarm verdi. Tecrübeli teknik adamın bu zorlu maratonda karşılaşmalara farklı on birler sahaya süreceği öğrenildi. Güneş ayrıca bütün oyuncularından her maça ilk 11’de başlayacakmış gibi hazır olmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı ayrıca kart konusuna da dikkat çekerek “Önümüzdeki sıkışık dönemde gereksiz kart görmekten kaçının. Cezaların bizi bu periyotta sıkıntıya sokmasını istemiyorum” dedi.



Yönetim tam kadro

Güneş oyuncularına ayrıca bu zorlu periyot öncesi sıkı kurallar getirdi. Tamamen maçlara konsantre olmaları gerektiğini anlatan Güneş, tesislere misafir getirilmesini yasakladı. Saha idmanları ve rakip analizlerinden arta kalan zamanlarda kesin istirahat emri veren Güneş “Sizden bu süreçte fedakârlık yapmanızı bekliyorum” dedi. Bayern maçından önce Konyaspor ile oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli hoca, “Önce bu maça konsantre olacağız. Bir maçı oynamadan öbürünü düşünmeyin. Bir kötü sonuç diğer maçları da etkiler. Bunu aklınızdan çıkarmayın” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Fikret Orman ve yöneticiler de zorlu maç takviminde takımın yanında olma kararı aldı. Yönetimin tam kadro olarak Konyaspor deplasmanına gideceği öğrenildi.

Sevgililer gününde Love heyecanı

Beşiktaş’ın 5-0 kazandığı Karabükspor maçında iki defa fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla ilk gollerini atan Brezilyalı yıldız Vagner Love, bugün Vodafone Park Kartal Yuvası mağazasında imza dağıtacak. Love sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak “Bu özel günde sizleri göreceğim için çok heyecanlıyım” diyerek taraftarı Kartal Yuvası’na davet etti. Saat 12.00’de başlayacak imza gününe taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.