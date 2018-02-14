Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Türkiye Futbol Vakfı ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş seçildi. Güneş geçen yıl Beşikaş'la şampiyonluk mücadelesi veren ve ligi ikinci bitiren Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'yla paylaştı.

"ABDULLAH AVCI ADINA ALIYORUM"



Ödül töreninde açıklamalar yapan Şenol Güneş, "Türkiye Futbol Vakfı'na teşekkür ederim ama ben bu ödülü Abdullah Avcı ile paylaşmak istiyorum. Onun adına alıyorum." dedi.

Şenol Güneş'in bu açıklamalarının ardından Abdullah Avcı ve ödül töreninde bulunanlar uzun süre alkışladı.