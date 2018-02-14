Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, "Oyuncular bana 4 değil, 7 aydır para alamıyoruz dediler" açıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı.



Dursun Özbek yönetimi son 4 aya kadar yabancı oyunculara serbest kalmamaları için ödeme yaparken, yerli oyunculara ise UEFA'ya gönderilen 'alacağımız yoktur' imzası karşılığında senet verildiği öğrenildi.

YERLİ OYUNCULAR FEDAKARLIK YAPTI



Bu olay yeni yönetim tarafından geçen hafta yapılan ödeme sonrası futbolcularla yenilen yemek sırasında ortaya çıktı. Yerli oyuncuların, aylarca para alamamalarına rağmen kulübe ceza gelmesini önlemek için UEFA'dan istenen 'alacağımız yoktur' yazısını imzaladıkları, bunun karşılığında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendilerine yine ileri tarihli senetler verildiği bildirildi.



Galatasaray'da yabacı oyuncular 4 ay para almazken, Selçuk İnan, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Serdar Aziz, Eren Derdiyok başta olmak üzere bütün yerli oyuncular 7 ay para almadan oynadı.