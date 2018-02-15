Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk TV’deki Gündem Spor programının konuğu olan Çebi, Everon’a giden Cenk Tosun transferinin bilinmeyenlerinden Talisca’nın bonservisine, Negredo’dan Şenol Güneş’e kadar, TFF ve Bayern Münih eşleşmesi dâhil birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Cenk Tosun’u geri beklediklerini söyleyen Çebi, “Geri gelecektir çünkü Beşiktaş’tan ayrılanların hepsi dönmek istiyor. Burada yaşadıkları, aldıkları keyfi başka yerde almalarına imkân yok” sözlerini kullandı. Cenk’in geri dönüşünün zamanı üzerine konuşan Çebi “Artık ne zaman olursa bilmiyorum ama çok sevinirim” dedi.

Taraftara güveniyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat’ta oynanacak Bayern Münih maçı ve eşleşmesiyle ilgili de konuşan Çebi “Daha önce de söylemiştim, biz gruptan lider olarak çıkmış bir takımız. Beşiktaş çok büyük bir takım, kolay lokma değiliz. Bayern Münih’in ve Beşiktaş’ın şansları eşittir, o gün hangi takım daha iyi oynarsa turu geçecektir. ‘Bayern, Beşiktaş’tan daha iyi takım, eler’ denmesini doğru bulmuyorum. Futbolcularımız, teknik kadromuz kuvvetli ancak ben en çok taraftarımıza güveniyorum”ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye hodri meydan!

Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçlarını erteleme talebi ve sonrasında Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’in yaptığı açıklamalar üzerine Ahmet Nur Çebi şunları söyledi: “Bir defa ben başka takımın futbolcusunu veya hocasının söylemlerine cevap veremem, ben onları muhatap kabul edemem. Maçın bitiminde keyifli hâlleriyle öz güvenleri gelmiştir, o anda açıklama yapmışlardır. Muhatap alıp cevap vermeyi düşünmüyorum. Biz erteleme talebinde bulunmadığımızı, bulunmayacağımızı da resmî sitemizden açıkladık. Hodri meydan diyoruz, çıkacağız topumuzu oynayacağız. Maçın ertelenip ertelenmemesini çok da önemsemiyoruz”...