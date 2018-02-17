Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçına atanan Abdullah Yılmaz şok bir kararla düdüğünü astı. Süper Lig’de daha önce 80 maçta düdük çalan Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek hakemliği bıraktığını açıkladı. 2016-2017 sezonundaki play-off maçında Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Yılmaz’a, Menemen cephesinden büyük eleştiri gelmişti. Yılmaz’ın Spor Toto 1. Lig hakemi olması üzerine 2. Lig’de bir maç alması şaşkınlık uyandırırken, Menemen cephesi sosyal medya hesabından sert ifadelerde bulundukları Yılmaz’ı istemediklerini belirttiler. Abdullah Yılmaz ise MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı konuşmanın ardından tehdit edildiği gerekçesiyle hakemlik kariyerine son verdiğini açıkladı.



Gözler Namoğlu’nda



İşte Abdullah Yılmaz’ın açıklaması: “MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından iki defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarını gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabakası yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkileri olmuştu diye belirtti. ‘Doğru dürüst maç yönet maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimine göre bir daha maç alamazsın. Allame-i cihan olsan alamazsın’ dedi... Bizim sorumluluğumuz sadece Allah’a karşıdır. Bizim geleceğimize sadece Allah-u Teala karar verir. Bu yapmış olduğu tehditkâr konuşmaları MHK Başkanı’nın müsabakaya 48 saatten az kaldığı sürede söylemesi sebebiyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum”...



Bu iddialar üzerine MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.



