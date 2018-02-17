Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya Boskovic ve Meliha’nın etkili ataklarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, birinci seti 25-19 kazanırken, ikinci sette de Büşra’nın ve Beyza’nın yaptığı bloklarla rakibine şans tanımadı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette ise oyunun dengesini koruyan turuncu beyazlılar, seti 25-19 ve maçı 3-0 kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi 19 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Meliha İsmailoğlu aldığı 10 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.

Bu galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala liderliğini garantileyen Eczacıbaşı VitrA, puanını 60.710’a yükseltti ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

KÜNYE

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Ramazan Çevik.

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L), Güldeniz.

Bursa BŞB: Ergül, Dimitrova, Leys, Belien, Nilay, Fatma, Aylin (L), Cansu, Bytsenko.

Setler: 3-0 (25-19,25-18,25-19)

Süre: 74 dakika (23,25,26)