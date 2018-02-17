Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, istifa eden hakem Abdullah Yılmaz'ı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.