Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"O OYUN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA TAŞIR"

İlk yarı kötü oynadıklarını hatırlatan ve Başakşehir maçındaki oyunu geliştirmelei halinde Avrupa şampiyonu olabileceklerini vurgulayan Aykut Kocaman, "Kazanmak için sahaya çıktık. Ligin ilk yarısında çok handikaplıydık. Artık özellikle içeride puan kaybetme lüksüzümün olmadığı maçları oynuyoruz. Oyunla ilgili konuşursak, bugün ilk yarı 1-3 olma ihtimali çok daha yüksekti. Geçen hafta Başakşehir karşısındaki oyunu biraz daha geliştirirsek, bu oyun bizi Avrupa şampiyonluğuna kadar taşır, bırakın Türkiye şampiyonluğunu. Birbirinden kopuk olursak, Alanyaspor'un şanssızlığı olur. İlk kez futbol şansı yanımızdaydı. Bunu bu sene ilk kez kullanıyorum. Böyle kopuk olursak, ertesi hafta 2 tane atarız ama 3 tane yemişiz. İlk yarıdaki oyun tam anlamıyla buraya gidebilirdi. İkinci yarı, ilk yarıya göre toparlandık. Üçüncü gol rakibin oyuna asılma hırsını bitirdi. Maçla ilgili yorumum bunlar." dedi.

"Hasan Ali Kaldırım cezalı, Beşiktaş'ın kanatları güçlü, İsmail Köybaşı sakat bu size sıkıntı yaşatır mı?" sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, "Sen yorumu yaptın, başka ne ilave edeyim? Ancak öyle değil. İsmail'in sağlığında problem yok, 3 antrenman yaptı, riske etmemek için kadroya almadım Hafta içi problem yaşanmazsa, İsmail hazır. İsmail olmasa bile, daha evvel yaptığımız gibi kaleciler dışında 25 oyuncu var. Bir oyuncu arkadaşımız çıkıp görevini yapacaktır. Hayatın sonu gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"RUS RULETİ GİBİ, KURŞUNUN KİME GELECEĞİ..."

Basın toplantısında sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "İlk yarıdaki oyun Rus ruleti gibiydi. O kurşunun kime geleceği belli değil. Şampiyonluk isteyen takımlar zaman zaman böyle oynayabilir, itirazım yok. Bu oyunla rakip bükmek kolay değil. Her takımda son derece değerli oyuncular var. Takımların oyun kurguları kuvvetli, bu rakiplerin üstesinden gelebilmek için bir seviye onların üstüne çıkmak lazım. Bunun için oyuna sadakat çok önemli. Doğruları arttırırsak her şey daha iyi olacak. İlk yarıdaki görüntü, daha çok yol almamız gerektiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

KOCAMAN'A PEPE VE TALISCA SORUSU

"Pepe ve Talisca'nın oynamayacak olması, sizin için avantaj mı?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, "Beşiktaş maçına sekiz gün var. Bu uzun bir ara. Köprünün altından çok sular akacak, öyle gözüküyor. Sakinleşip, ne oluyor diye etrafa bakarak, Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Kendi takımımda oynamayan oyuncular için şikayet etmiyorum. Bunu dillendirmemeye çalıştım. Zaman zaman altını çizdiğim noktalar olsa da çok üstünde durmadım. Beşiktaş gibi son iki senenin şampiyonunda iki oyuncunun yokluğunu önemli güç kaybı olarak görmüyorum. Son derece değerli oyuncuları var, güç kaybı istemiyorum." dedi.

TALISCA'NIN CEZASINA İTİRAZ İDDİASI İÇİN AÇIKLAMA

"Talisca için Beşiktaş'ın itiraz edeceği konuşuluyor, bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna cevap veren Kocaman, "Türkiye'de futbol ortamında şaşırmayı bıraktım. Ancak bu çok absürt bir durum, bunun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.