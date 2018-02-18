Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 22. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısında sarı kırmızılı futbolcu Gomis baygınlık yaşadı. Yıldız futbolcunun yaşadığu rahatsızlığın ardından sağlık heyetleri hemen sahaya girdi ve hemen müdahalede bulundu.

Galatasaray'da Gomis neden bayıldı?

Süper Lig 22. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının hemen başlarında Gomis bir anda baygınlık yaşadı. Saha içinde kendisini yere bırakan yıldız futbolcuya ilk müdahaleyi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce yaptı. Gomis'i kenara alan ve kendisiyle bu esnada konuşan Yener İnce'ye yıldız futbolcu "İyiyim, devam edebilirim." dedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

BURNU KANADI

Yıldız futbolcunun ayağa kalkmasının ardından burnunun kanadığı görüldü. Sağlık ekibi oyuna devam etmemesi için gerekli uyarıları yaptığı Bafetimbi Gomis, oyuna devam etmek istediğini dile getirdi ve tekrar sahaya döndü.

GEÇİCİ ŞUUR KAYBI YAŞAYABİLİYOR

Gomis, daha önce birkaç kez aynı durumu yaşamıştı. Zaman zaman bayılma atakları geçiren Fransız oyuncuya vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.

Gomis'in bayıldığı maç

Hatırlanacağı üzere 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor. Goal'in derlediği haberde, Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçirdiği bilinen Gomis, 2015 yılında Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın 7. dakikasında da aynı sorunu yaşamış ve oksijen maskesi takılarak hastaneye götürülmüştü

Gomis'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce sezon başında AA'ya Gomis'in sağlık durumuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı:

Bunların nedeni tam anlamıyla ortaya konulamamış. 2017 yılında transfer söz konusu olduğunda Fransa'da tarafsız ve Paris'in en iyi hastanesine davet edip orada değerlendirdik. Son olarak da burada sponsor hastanemiz Medical Park'ta değerlendirmeleri yaptık. Yapısal bir kalp problemi biz de bulmadık; daha önceki raporlarında da bulunmamış. Oyuncunun benzer bayılmaları yaşaması muhtemel ve yaşayacaktır da... Bu son derece normal ve takip eden bütün sağlık kurulları tarafından da kayıt altına alınmış. Durumunu biliyoruz. Fakat bu durumun altında futbol oynamasına engel olacak bir kalp problemi son 15 yılda yapılan sağlık kontrollerinde rastlanmamış. Bizim de yaptığımız kontrollerde böyle bir duruma rastlanmadı. Galatasaray tüm riskleri bilerek bütün önlemleri kontrat düzeyinde aldı. Futbol oynamasına engel bir durum yok. Fakat her an bir yerde; antrenman ya da maçta olabilir bir bayılma yaşayabilir. Bizim hazırlıklı olduğumuz, sürpriz bir durum olmayacak. Doğuştan bir kalp hastalığı ya da yapısal bir bozukluk söz konusu değil. Fransa'da iki gün süren detaylı bir araştırma yaptık. Bizzat benim de katıldığım oradaki kardiyologlar ile görüşme imkanı buldum. Buradaki kontrollerinde de futbol oynamasına engel bir duruma rastlamadık."