Şampiyonluk hamlesi Şenol Güneş! Süper Lig devinden şaşırtan karar

Galatasaray'da yeni sezon öncesi 5 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

Galatasaray'da yeni sezon öncesi 5 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti

Yeni sezon öncesi teknik direktör konusunu henüz çözemeyen Beşiktaş, Şenol Güneş ismini masaya yatırdı. Yabancı isimlerle yaptığı görüşmede istediği sonuçları alamayan Hasan Arat, Güneş seçeneğini yönetime sundu.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Nuri Şahin ile görüşme yapacağı öne sürülmüştü.

Yabancı teknik direktöre şu an karşı olan Siyah-beyazlılar, eski hocası Şenol Güneş ismini yeniden gündeme getirdi.

Sezona başladığı Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışmıştı.

Şenol Güneş'in başarısızlığının arka planında yönetim zafiyeti olduğunu düşünen yönetim kurulunun, yeni bir birlikteliğe sıcak baktığı iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇÜNCÜ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Kulüp başkanı Hasan Arat'ın geçtiğimiz günlerde görüştüğü 71 yaşındaki hoca ile fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.

Güney Kore ve Azerbaycan'dan teklifler alan Şenol Güneş'in istenen transferlerin yapılması durumunda yeniden gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Daha önce Beşiktaş ile 2 defa Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli hoca, bu sezon iç sahada Lugano'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgi sonrası istifa etmişti.

2023-2024 sezonunda 15 resmi maça çıkan Güneş, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.