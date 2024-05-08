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FIFA'dan kötü haber! Süper Lig ekibine iki dönem transfer yasağı

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FIFA&#039;dan kötü haber! Süper Lig ekibine iki dönem transfer yasağı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

Bu hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Kayserispor'da şok bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre FIFA, 'haksız fesih sebebiyle' Kayserispor'a iki dönem transfer yasağı verdi.

BURAK YILMAZ'DAN FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz." dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok."

 

Düzenleyen:  - Spor
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