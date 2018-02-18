Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terim, Gomis'in sağlık durumunun iyi olduğunu, Serdar Aziz'in ise sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Fatih Terim'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Öncelikle son günlerdeki çocuk istismarı ile ilgili konuşmak istiyorum. Ne ara insanlığımızı bu kadar yitirdik? İnsanın içi almıyor, tüyler diken diken oluyor. Bir an evvel cezaları, kanunları koyalım da bu küçücük bedenlerin vebalini yaşamayalım."

"Serdar Aziz'in aklımızda olmayan sakatlığı..."

"Serdar Aziz'in aklımızda olmayan sakatlığı bizi bir değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Onu da Eren olarak kullanmak istedim, Ahmet uzun zamandır oynamıyordu. Orta saha üstünlüğünü kaybetmek istemezdim. 1-1'den sonra zaten bir hamle yapacaktık, Eren olarak kullandım."

"Gomis daha güçlü dönüyormuş"

"Gomis'in mukavelesinde böyle bir şey var zaten, zaman zaman oluyormuş. Ama doktorlarımızın da söylediği, olduktan sonra daha güçlü dönüyormuş. Yoksa Eren'i hazırladım, Gomis de garanti verdi, çıkmak istemedi. Oyundan ilk yarıda çok memnumun. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Önemli değişiklikler, sakatlıklar, bazen insanı çaresiz bırakabiliyor."

"Mayıs ayında şampiyon olalım, gerekeni yaparız"

"Bizden evvel gelişen ve bizde de devam eden bir deplasman fobisi var herhalde. Hallederiz ama nasıl halledeceğiz? Herhalde önümüzdeki sezonlarda yapabileceğimiz bir şey. Kredilerimizi yiyoruz. Galatasaray bunun altından kalkacaktır. Mayıs ayında hayırlısıyla şampiyon olalım da da gerekeni yaparız."