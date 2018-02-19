Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe başkanlığına aday olan Ali Koç dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldiği organizasyonda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önceliğinin her zaman Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Koç “Şampiyonluk mu, başkanlık mı tercih edersiniz?” şeklindeki soruya “Bin kere şampiyonluk” cevabı verdi. Koç, Aykut Kocaman’a yapılan saygısızlıkların kendi yüzünden olduğu endişesini yaşadığını belirtirken de seçim sürecinin tribünleri etkilememesi temennisini yineledi. Ali Koç’un en dikkat çekici açıklaması ise Mehmet Ali Aydınlar hakkında oldu. Ocak ayı sonunda yapılan Divan Kurulu toplantısında “Aydınlar’la ilgili düşüncelerim değişmedi. 1 Kasım 2013’te kendisiyle ilgili ne dediysem arkasındayım. O günden sonra belki çok şey değişti ama benim fikrim değişmedi” ifadesini kullanan Koç, dün ise “Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe’ye isteyerek zarar vermedi” dedi.



Sponsorluğa devam...

Temel anlayışının camianın tekrar birlik beraberlik içinde kenetlenmesi olduğunu vurgulayan Ali Koç, “Benim görüşüme göre hayatta affedilmeyecek bir şey yok” derken, “Mehmet Ali Bey işin başından itibaren polisten, savcıdan inanılmaz korktu ve onlara inandı. Fenerbahçe’ye bilerek zarar vermedi. Ama kötü yönetti. Bilerek yapsa daha az zarar verirdi. Egosunun kurbanı oldu, kimseye danışmadı” dedi. Koç “Benim asıl kabullenemediğim başkan adayı olduğunda Fenerbahçe’ye şike yapmayan başkan taahhüdünde bulunması” vurgusu yaparken, Acıbadem’in forma sponsorluğuyla ilgili, “Affedilmeyecek bir hata yoktur. Ancak Mehmet Ali Bey’in özür dilemesi gerekirdi. Özür dilenir, camiaya anlatır. Sponsor olursa da Fenerbahçe futbol takımına olmaz başka bir branşa olur” açıklaması yaptı. Koç, başkan olursa sponsorluğun devam edip etmeyeceğiyle ilgili olarak ise “Kurumlarda devamlılık esastır ama Anlaşmanın nasıl olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. ,

Fener zirve yaptı

Bireysel hatadan gol yemede Avrupa’nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, bu sefer yenilmezlik serisinde en iyi olmayı başardı. 15’i lig, 6’sı kupa olmak üzere 21 maçtır bileği bükülmeyen sarı-lacivertliler, İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Portekiz liglerindeki takımların hepsini geçti.



Kadıköy’de coşuyor

Ligin en skorer ikinci takımı Fenerbahçe, özellikle evindeki maçlarda coşuyor. Rakip filelere bıraktığı 44 golün 29’unu Kadıköy’de kaydeden sarı-lacivertliler, iç sahadaki 11 maçta da ağları havalandırdı. Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk ettiği takımlara en az 2 gol atmayı başardı.



İsmail’de problem yok

Hasan Ali’nin Alanya maçında gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmesi paniğe sebep olmuştu. Ancak İsmail’den “Ben buradayım” mesajı geldi. Eski takımına karşı oynanacak derbiyi sabırsızlıkla beklediğini belirten İsmail, “Bu maçta sol bana emanet” dedi.

Kalede büyük rekabet var

Son iki maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını artıran Fenerbahçe’de derbi öncesi 1 numara yarışı kızıştı. Uzun süredir kulübede çakılı oturan Kameni, Volkan’ın sağlık sorunu nedeniyle son anda eline geçirdiği eldivenlerle Alanya karşısındaki kusursuz bir performans sergileyerek teknik direktör Aykut Kocaman’ın kafasını karıştırdı. Sezon başındaki kötü başlangıcı nedeniyle yerini kaybeden Volkan Demirel, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerini kaçırmış, ancak Kadıköy’deki 3-3’lük Kayseri beraberliği sonrası kaleyi devralabilmişti. Beşiktaş derbisi öncesi Volkan bir kez daha yerini Kameni’ye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaptan bu kritik maç için favori görünse de Aykut Hoca kesin kararını oyuncuların antrenman performanslarına göre verecek.



