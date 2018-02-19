Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren G.Saray’ın teknik patronu Fatih Terim, “İlk yarıda oyunu domine ettik. Bir takım daha iyi nasıl oynar? Fakat mecburi değişiklikler bizi bozdu. Serdar’da sakatlık olunca Donk’u geri çekmek zorunda kaldım. Ahmet Çalık uzun süredir oynamıyor” derken, “Son paslar ve son vuruşlarda doğruyu bulamamak bizi penaltıyla karşı karşıya bıraktı. G.Saray takımı 1-1’den sonra bir hamle yapacak. Bunu Eren olarak kullandım” sözlerini kullandı.



Deplasman fobi olmuş

“G.Saray takımı daha cesur olmalı. Bir şeyleri kabullenmemeli. G.Saray’da oynadığınızın farkında olacaksınız. Umutsuzluğa kapılacak biri varsa başka takımda oynayacak” diyerek futbolcularına sert mesajlar veren Terim, “2-2 bitse de tatmin olmazdık. Sivas ve Kasımpaşa deplasmanlarını kaybettik. Büyük avantajdan olduk. Bu iki maçı alsak düşünün puan durumunda ne konumda olurduk. Krediden yiyoruz. Bizden önce gelen bizimle de devam eden deplasman fobisi var takımda” sözleriyle Tudor dönemine atıfta bulundu. Terim, “Bu fobiye bu sene artık yapacağımız bir şey yok. Altından kalkarız. Hayırlısıyla mayısta şampiyon olalım da seneye gereğini yaparız. Gomis’in bayılma durumu mukavelesinde bile var. Ancak doktorlar, ‘3-5 saniye baygın kalıp daha güçlü dönüyor’ diyor. O da maça devam etmek istedi. Geçen hafta Belhanda için fikrimi söyledim. Maalesef bugün takıma girenlerden katkı almadık” açıklaması yaptı.

İnsanlığımızı kaybettik

Fatih Terim, “Son günlerdeki çocuk tacizi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ne ara ahlakımız ve insanlığımızı yitirdik, çok merak ediyorum. İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken ediyor. Bir an evvel doğru kanunları ve cezaları koyalım, bu küçük bedenlerin vebalini taşımayalım” açıklaması yaptı.

Gecenin olayı penaltı!

Serdar Aziz’in Bernard Mensah’a yaptığı penaltı pozisyonu oldukça tartışıldı. Yorumcu ve eski hakemler de fikir ayrılıkları yaşadı: İşte o görüşler:

¥ Bülent Yavuz: Buz gibi penaltı.

¥ Ahmet Çakar: Yanlış ve komik penaltı.

¥ Erman Toroğlu: Penaltının babası.

¥ Ali Gültiken: Darbe var. Penaltı.

¥ Bülent Korkmaz: Penaltı. Yerden giden topa havada hamle yapılmaz.

¥ Mustafa Çulcu: Penaltı değildi.

¥ Evren Turhan: Böyle penaltı olur mu?

¥ Metin Tekin: Ben önce penaltı değil sandım. Fakat net penaltı.

¥ Önder Özen: Serdar Aziz’in pozisyonu net penaltı.

¥ Rıdvan Dilmen: Penaltı ile ilgili 4 açıyı izledim, 3 açıdan penaltı yok gibi ama bir açıdan var gibi.

Serdar sakatlandı

G.Saray’da gittikçe formu yükselen defans oyuncusu Serdar Aziz sakatlanınca maçın ikinci yarısına çıkamadı. Serdar, “Penaltı pozisyonunda rakibin bana müdahalesi sebebiyle sakatlandım. Hakem buna rağmen penaltıyı aleyhimize verdi” serzenişinde bulundu.



Ayağımda iz var

Takımı lehine penaltı alan Bernard Mensah maçın ardından, “Serdar Aziz’in sol ayağıyla bana teması var. Bunun sonucunda ayağımda krampon izi oluştu. Pozisyon kesinlikle penaltıydı. Galibiyet bizi çok mutlu etti” açıklamasında bulundu.