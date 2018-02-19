Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lewandowski, Kicker dergisine verdiği röportajda, Beşiktaş ile yapacakları maçları değerlendirdi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Cenk Tosun gibi önemli bir forvetini sattığını belirten Lewandowski, "Genelde kanatlardan gelerek orta yapıyorlar ve ceza sahasında tehlikeliler. Savunma ile hücum arasındaki denge yerinde ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi fırsatlarımızın olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta oynayacakları rövanş maçında oluşacak atmosfere dikkati çeken 29 yaşındaki futbolcu, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Lewandowski, eşleşmede Bayern Münih'in favori olup olmadığıyla ilgili soruya, "Bu kelimeyi sevmiyorum. Öncesinde favori görülüyorsunuz ancak bunu sahada göstermek lazım." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe ile ilgili değerlendirmede bulunan Lewandowski, "Pepe, süper bir futbolcu. Grup maçlarında Beşiktaş savunmasının patronu olduğunu ve takıma yardım ettiğini gösterdi." açıklamasını yaptı.

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a karşı ilk maçta en az 1 gol atarak, gol yememelerinin kendileri için iyi olacağını kaydetti. İlk maçı iç sahada oynamanın dezavantaj olup olmadığına ilişkin soruyu da Lewandowski, "Hayır, bazen ilk maçı evde oynamak iyi oluyor çünkü rakibinizi iyi tanımıyorsunuz. İlk karşılaşmadaki tecrübeyle deplasmanda rakibi daha iyi değerlendiriyorsunuz." şeklinde yanıtladı.