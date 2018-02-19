Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla birlikte stadyumdan takip edecek. Rumen teknik adam, yarın akşam Beşiktaş’ın Bayern Münih ile Allianz Arena’da oynayacağı müsabakayı izleyecek. Daha sonra Ukrayna’nın Harkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder’i gözlem altına alacak.