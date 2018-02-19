A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla birlikte stadyumdan takip edecek. Rumen teknik adam, yarın akşam Beşiktaş’ın Bayern Münih ile Allianz Arena’da oynayacağı müsabakayı izleyecek. Daha sonra Ukrayna’nın Harkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu’nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder’i gözlem altına alacak.
Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edecek
19.02.2018 - 22:56 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak olan iki Şampiyonlar Ligi müsabakasını stattan izleyecek.
Etiketler : A Milli Takım,Mircea Lucescu,
544933 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/544933.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
2
Ç. Rizespor
22
12
5
5
44
30
14
41
3
Ankaragücü
22
11
6
5
31
21
10
39
4
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
5
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
6
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
7
Altınordu
22
9
6
7
34
28
6
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
22
9
6
7
39
34
5
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
14
Samsunspor
22
6
9
7
21
27
-6
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
22
1
4
17
9
60
-51
4