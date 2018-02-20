Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kötü başlamıştı Fenerbahçe sezona. Avrupa’da Vardar kabusu yaşayan takım, ligdeki ilk galibiyetini ancak 3. haftada almış, 11. haftaya gelindiğinde ise liderin 9 puan gerisinde 7. sırada kalmıştı. Başta teknik direktör Aykut Kocaman olmak üzere herkes yerden yere vuruluyordu. Eleştirilerin dozu kaçarken, Saracoğlu tribünleri de günden güne boşalıyordu. Ama Kocaman’ın çabaları, futbolcuların mücadelesi ve yönetimin dik duruşu büyük değişimi tetikledi. Eleştiri yağmuruna rağmen oyuncularını basının önüne atmayan, her fırsatta kadrosuna ve şampiyonluğa inancını dile getiren Aykut Hoca’nın disiplinden taviz vermemesi takımı ayağa kaldırdı. Takım forma adaletine inandıkları Kocaman’ın peşinden yürüdü ve kaptanlar Volkan ile Mehmet’in yaptığı konuşmalar kenetlenmeyi perçinledi.



Şampiyonluk alametleri

Bu süreçte yönetimin dik duruşu ve kusursuz çalışması da büyük rol oynadı. Aykut Kocaman’a kalkan olan yönetim, yaşanan mali sıkıntıları takıma yansıtmadı. Futbolcuların transfer taksitleri ve maaşları zamanında ödendi. Prim sistemi değiştirilerek takımın motivasyonu artırıldı. Takım sürekli üzerine koyarak devam edince taraftarlar da tribüne geri dönmeye başladı. 11. haftada zirveden 9 puan uzak olan Fenerbahçe, 11 hafta sonra liderden 2 puan geride averajla 3. sıraya yerleşmiş durumda. Başakşehir’e ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda 2-1 yendikleri Beşiktaş’ı yine devirerek yarış dışına itmeyi hedefliyor. Yönetimin 1 milyon dolar prim koyduğu maç öncesi morallerin yüksek olduğu Fenerbahçe’de oyuncular galibiyet yemini ederken, camiada şampiyonluk şarkısı söyleyenlerin sayısı hızla artıyor.

Mehmetçiğe Fener morali

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın Hatay’a gidecek. Burada Fenerbahçeliler Derneği tarafından yaptırılan İşitme Engelliler Okulunun açılışını yapacak olan Yıldırım daha sonra Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için sınır bölgesine geçecek ve Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunacak.