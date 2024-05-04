Amedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 4 Mayıs 2024 18:04 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 18:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şampiyonları bugün oynanan maçlar sonrası belli oldu. Amedspor ile Esenler Erokspor, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.