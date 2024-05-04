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Amedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi

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Amedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig&#039;e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şampiyonları bugün oynanan maçlar sonrası belli oldu. Amedspor ile Esenler Erokspor, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig'de 38. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler normal sezonu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Kırmızı Grup'ta küme düşme hattındaki ekiplerden Düzce Cam Düzcespor, İskenderunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 37 puanla küme düştü.

Belediye Derincespor, evinde Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40 yaparken, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak ligi 40 puanla tamamlayan Etimesgut Belediyespor, ikili averajda rakibinin gerisinde kaldı.

Etimesgut Belediyespor; Uşakspor, Denizlispor ve Düzcespor'la TFF 3. Lig'e düşen bir diğer ekip oldu.

Amedspor ve Esenler Erokspor, şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi - 1. Resim

VANSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Ligin son haftasına lider Esenler Erokspor'un 2 puan gerisinde giren AcnTurk Sigorta Vanspor; Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor mücadelesine 19 yaş altı takımıyla çıktığını belirterek sahadan çekildi.

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçlarının oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIM    O    G    B    M    A    Y    AV    P
1.ESENLER EROKSPOR    36    26    5    5    83    29    54    83
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR    35    24    6    5    63    34    29    78
3.BUCASPOR 1928    36    21    10    5    54    25    29    73
4.1461 TRABZON FK    36    21    9    6    71    39    32    72
5.ANKARASPOR    36    15    13    8    45    35    10    58
6.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU    36    16    10    10    50    36    14    58
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI    36    15    7    14    47    38    9    52
8.KARACABEY BELEDİYESPOR    36    13    12    11    43    37    6    51
9.ANKARA DEMİRSPOR    36    15    5    16    43    46    -3    50
10.DİYARBEKİRSPOR    36    12    9    15    39    41    -2    45
11.KIRKLARELİSPOR    36    11    11    14    33    41    -8    44
12.ALTINORDU    36    10    13    13    45    39    6    43
13.HES İLAÇ AFYONSPOR    36    10    12    14    25    38    -13    42
14.SERİK BELEDİYESPOR    36    10    10    16    29    45    -16    40
15.NAZİLLİ BELEDİYESPOR    36    11    9    16    38    57    -19    39
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR    36    11    8    17    41    57    -16    38
17.KIRŞEHİR FUTBOL SK    36    5    8    23    38    76    -38    23
18.BURSASPOR    35    5    8    22    25    64    -39    20
19.ADIYAMAN FK    36    4    7    25    28    63    -35    19
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

 

Kırmızı Grup:

TAKIM    O    G    B    M    A    Y    AV    P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER    36    24    9    3    73    26    47    81
2.GMG KASTAMONUSPOR    36    23    9    4    63    26    37    78
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK    36    21    11    4    70    27    43    74
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR    36    19    9    8    56    33    23    66
5.MENEMEN FK    36    19    8    9    67    41    26    65
6.İSKENDERUNSPOR    36    18    6    12    62    47    15    60
7.ISPARTA 32 SPOR    36    17    3    16    39    52    -13    54
8.SOMASPOR    36    14    8    14    42    42    0    50
9.İNEGÖLSPOR    36    13    10    13    46    47    -1    49
10.FETHİYESPOR    36    10    14    12    46    46    0    44
11.KARAMAN FK    36    11    9    16    40    61    -21    42
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR    36    10    12    14    29    30    -1    42
13.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR    36    10    12    14    44    46    -2    42
14.SARIYER    36    10    11    15    46    46    0    41
15.BELEDİYE DERİNCESPOR    36    10    10    16    38    43    -5    40
16.ETİMESGUT BELEDİYESPOR    36    11    7    18    25    38    -13    40
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR    36    9    10    17    42    63    -21    37
18.DENİZLİSPOR    36    8    8    20    37    57    -20    32
19.UŞAKSPOR    36    1    2    33    14    108    -94    5

Düzenleyen:  - Spor
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