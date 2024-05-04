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İngiltere'de tarihi zafer! 22 yıl sonra Premier Lig'e çıktılar

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İngiltere&#039;de tarihi zafer! 22 yıl sonra Premier Lig&#039;e çıktılar

Spor Haberleri

Championship ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'in ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım olarak tarihi bir zafer yaşadı.

Championship ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Championship'te son hafta maçında Ipswich Town, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün de formasını giydiği Leicester City, Championship'te 97 puanla ilk sırada, Ipswich Town ise 96 puanla ikinci sırada ligi tamamlandı.

İngiltere'de tarihi zafer! 22 yıl sonra Premier Lig'e çıktılar - 1. Resim

Son olarak 2001/02 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Ipswich o sezonu 18. sırada tamamlayıp küme düşmüştü.

2018-19 sezonuna kadar Championship'te yer alan Ipswich sezonu son sırada tamamladı.

Kieran McKenna'nın ekibi, geçtiğimiz sezon İngiltere 1. Lig'i ikinci sırada tamamlamış ve Championship'e yükselmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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