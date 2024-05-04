Semih Kılıçsoy neden Milli Takım kadrosundan çıkarıldı? Hamit Altıntop'tan flaş itiraf! İşte Semih gerçekleri

Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy hakkında günler sonra A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop'tan flaş bir itiraf geldi. İşte haberin detayları...

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla pek çok Avrupa takımının dikkatini çeken Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımının Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılmış ancak kamptayken, kadro dışı bırakılmıştı.

Yaşananlar sonrası flaş bir iddia ortaya atılmış Semih Kılıçsoy'un çalışmak istemediği bir menajeri reddettiği için Milli Takımdan gönderildiği iddiası günlerce konuşulmuştu.

GÜNLER SONRA ANLATTI

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi katıldığı bir Youtube programında konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu kararı Vincenzo Montella ile birlikte aldıklarını söyleyen Altıntop sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz"

"Maksat ortamı görmesi, ortamı hayal etmesi, hocanın da Semih'i tanıması. Hemen böyle büyük bir top yapıldı, balon yapıldı. Semih belki kendi kulübünden yazın ayrılabilir ama Milli Takım'dan ayrılmayacak. İnsanlar bu püf noktasını unutuyor. Biz onunla ömür boyu beraber olacağız. O şu anda takımından ayrılıp başka kulübü temsil edebilir. Biz bu hassasiyetle oyuncularımıza yanaşıyoruz. Böyle bir tepki gelmesi inanılmaz şaşırtıcıydı."