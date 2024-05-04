Hamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri: "Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana ihtiyacı var"

Nihat Özdemir döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna giren Hamit Altıntop şimdilerde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev alıyor. Önceki gün bir Youtube kanalına konuk olan Altıntop çok konuşulacak ifadelere imzasını attı.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop bir Youtube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altıntop'un Milli Takım sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

41 yaşındaki Altıntop, Türk futbolunun kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Benim için rahat. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.”