Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri: "Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana ihtiyacı var"

Hamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri: "Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana ihtiyacı var"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hamit Altıntop&#039;tan flaş Milli Takım sözleri: &quot;Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana ihtiyacı var&quot;

Spor Haberleri

Nihat Özdemir döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna giren Hamit Altıntop şimdilerde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev alıyor. Önceki gün bir Youtube kanalına konuk olan Altıntop çok konuşulacak ifadelere imzasını attı.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop bir Youtube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altıntop'un Milli Takım sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Hamit Altıntop'tan flaş Milli Takım sözleri:

41 yaşındaki Altıntop, Türk futbolunun kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Benim için rahat. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.” 

Düzenleyen:  - Spor
Ezel dizisi oyuncuları yıllar sonra bir arada! Gözler iki ismi aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı? Fenerbahçe'den flaş karar - SporFenerbahçe'den flaş kararEuroLeague'de Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası kızılca kıyamet koptu! Ali Koç'un oğlu sinirden çılgına döndü - SporKızılca kıyamet koptu! Ali Koç'un oğlu çılgına döndüEyüpspor Süper Lig için gözünü kararttı! Arda Turan eski takım arkadaşını getiriyor - SporEyüpspor Süper Lig için gözünü kararttı! Dünya yıldızı...Real Madrid'de ortalığı karıştıran ikili Arda Güler ve Luka Modric! Ancelotti idmanı durdurdu onları ayırdı - SporArda Güler ile Modric ortalığı karıştırdıGalatasaray'dan 3 yıldızlı transfer harekatı! Yusuf Yazıcı'yla birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadı - SporYusuf'la birlikte 2 dünya yıldızı için kolları sıvadıListeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri - SporSeçim yarışı başladı! İşte Özbek ve Batum'un listeleri
Sonraki Haber Yükleniyor...