Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya maçındaki performansıyla alkış alan Carlos Kameni şampiyonluk için sürekli dua ettiğini söyledi. Yedek kalmayı sorun etmediğini belirten Kamerunlu file bekçisi “Önceliğim takımın başarısı” derken, “Şampiyonluk istiyoruz bunun için de kazanmaya devam etmeliyiz. Uzun süredir yenilmiyoruz ama önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu nedenle daha çok çalışmamız lazım” ifadesini kullandı. Kameni, “Yolumuz kolay değil ancak iyi bir oyuncu grubumuz var. Şu anda yapmamız gereken pilimizi tekrar şarj etmek ve iyi bir çalışma haftası geçirerek Beşiktaş derbisi galibiyetiyle sonlandırmak. Umarım sezonu istediğimiz şekilde şampiyonlukla bitiririz” açıklamasında bulundu.

Fernandao derbiye bileniyor

Kariyerinde Beşiktaş’a golü olmayan Fernandao’yu hırs bastı. Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çeken Brezilyalı “Fenerbahçe formasıyla derbilerde golüm yok. Buna Beşiktaş maçında son vereceğim” iddiasında bulundu. Fernandao sözünü yerine getirebilmek için idmanlardan sonra ekstra gol vuruşu çalışıyor.



Giuliano: Derbi kilit maç

F.Bahçe’nin formda oyuncusu Giuliano, “Şampiyonluk yarışı son haftalara kadar devam eder. Beşiktaş derbisi kilit maçlardan biri. Çok zorlu olacak. G.Saray ve Başakşehir de yarışta olur” derken, “Çok formdayım. Talisca veya ben millî takımda oluruz. Bu formumla kadroya gireceğimi düşünüyorum” açıklaması yaptı.



Josef de Souza sonuçtan emin

Kritik gollerin adamı Josef de Souza, Beşiktaş derbisinden çekinmiyor. “Zor bir maç olacak ve rakibe saygı duyuyoruz” diyen sambacı “Ama korkmuyoruz. Onları deplasmanda yendik, yine yeneceğiz” açıklamasında bulundu. Josef bir an önce zirveye yerleşip sezon sonuna kadar lider kalmak istediklerini de sözlerine ekledi.