Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar, 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 27 puanla 11. sırada bulunuyor.

98. RANDEVU

Galatasaray ile Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 50 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 22 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 169 kez rakip fileleri havalandırırken, Bursa ekibi ise 81 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY, EVİNDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’ndaki Süper Lig müsabakalarında daha coşkulu oynarken, bunu skora da yansıtıyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 13 karşılaşmada 12 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

6 YILDIR BURSASPOR’A YENİLMİYOR

Galatasaray, 11 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 15 maçtır Bursaspor’a mağlup olmuyor. Bu maçlarda, sarı-kırmızılılar 10 kez rakibini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Bursaspor, Galatasaray’ı en son 28 Ocak 2012’de oynanan lig maçında 1-0 mağlup etti.

MARIANO VE FEGHOULI SINIRDA

Galatasaray’da Mariano ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Bursa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında takımını yalnız bırakacak.

BELHANDA DÖNÜYOR

Antalyaspor maçının son dakikalarda gördüğü kırmızı kart ile takımını Kasımpaşa karşılaşmasında yalnız bırakan Younes Belhanda’nın cezası bitti. Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Belhanda, Bursaspor’a karşı oynayabilecek.