Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 6 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen ve son olarak Başakşehir’e kaybeden Trabzonspor’da öncelik gol atmak. Ancak bordo-mavili takımda futbolcular idmanda dahi gol atamıyor! Attığı gollerle takımını sırtlayan Burak Yılmaz, dünkü çalışmaya da katılamayınca teknik direktör Rıza Çalımbay’ı derin bir düşünce aldı. Kasıklarındaki sakatlığın ardından 2 hafta sonra Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, dün de çalışmaya katılmadı. A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcunun maçta forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

Çalımbay kapıyı kapattı

Son üç haftadır rakiplerine gol dahi atamayan Trabzonspor’da Burak’ın sakatlığı en büyük handikap olarak gözüküyor. Zira, bordo-mavili takımın attığı son 4 golde de sadece Burak’ın imzası var. Çalımbay’ın Burak’ın yokluğunda bütün gol ümidini N’doye’ye bağladığı belirtildi. Senegalli oyuncuyla yakından ilgilenen Çalımbay “Hem gol hem galibiyetten yana şanssızlığımızı kırma zamanı geldi” dediği ifade edildi. Geldiği günden bu yana her perşembe basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, dün beklenen basın toplantısını gerçekleştirmeyerek basına kapıları kapattı.

Abdülkadir korkuttu

Trabzonspor, deplasmanda A. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili takımın genç yeteneği Abdülkadir Ömür, dünkü idmanda korkuttu. Ayağına aldığı darbe sebebiyle bir anda yere yığılan genç oyuncu çalışmaya devam edemedi. Abdülkadir’in sakatlığının önemli olmadığı açıklandı.