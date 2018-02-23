Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Metin Diyadin'le sezona başlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Diyadin'in istifasının ardından göreve deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural getirilmişti. Vural'la birlikte çıktığı 3 karşılaşmada 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazlılar sırasıyla Eskişehirspor, Denizlispor ve Elazığspor'a mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ve Yılmaz Vural arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Yılmaz Vural ve Giresunspor'un yollarını ayırdığı öğrenildi.