Teknik direktör Metin Diyadin'le sezona başlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Diyadin'in istifasının ardından göreve deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural getirilmişti. Vural'la birlikte çıktığı 3 karşılaşmada 3 puanla tanışamayan Yeşil Beyazlılar sırasıyla Eskişehirspor, Denizlispor ve Elazığspor'a mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ve Yılmaz Vural arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Yılmaz Vural ve Giresunspor'un yollarını ayırdığı öğrenildi.
Giresunspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
23.02.2018 - 13:16 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
Etiketler : yılmaz vural,giresunspor,
545833 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545833.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
23
12
5
6
36
22
14
41
3
Ankaragücü
23
11
7
5
32
22
10
40
4
Gazişehir G.Ant
23
10
8
5
39
18
21
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
8
Elazığspor
23
9
7
7
30
26
4
34
9
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
10
Giresunspor
23
8
7
8
28
26
2
31
11
Balıkesirspor
23
9
6
8
39
37
2
30
12
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
13
Samsunspor
23
6
10
7
22
28
-6
28
14
Eskişehirspor
23
8
6
9
41
37
4
27
15
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
16
Denizlispor
23
6
5
12
24
33
-9
23
17
Manisaspor
23
7
2
14
25
39
-14
14
18
Gaziantepspor
23
1
4
18
9
61
-52
4