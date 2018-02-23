Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takımlar eşleşti? Avrupa'nın en büyük 2 numaralı organizasyonu olarak bilinen UEFA Avrupa Lig'nde son 32 turu heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. 32 takımın mücadele ettiği turda elenenlerin ardından 16 takım kalmıştı ve bugün yapılan elemelerin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

İşte eşleşmeler:

Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)

Atletico Madrid (İspanya) - Lomotiv Moskova (Rusya)

CSKA Moskova (Rusya) - Lyon (Fransa)

Marsilya (Fransa) - Atletic Bilbao (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avustralya)

Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)