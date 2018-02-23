Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin santrforu Jose Fernandao, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş karşısında derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fernandao, karşılaşmanın önemine değinerek, "Türkiye'de derbi maçlar aslında şampiyonluk yarışından çok farklı olarak değerlendirilebilecek maçlar. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Hatalarımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. 3 puan için gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

"Umarım bu yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız"

Ligde şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçtiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Bu yıl gerçekten de şampiyonluk yarışında en rekabetçi yıl oluyor, diyebiliriz. İstanbul takımları şampiyonluk için savaşıyor ve ligin sonuna kadar yarışın bu rekabet içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Umarım bu yarıştan şampiyon olarak biz çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zor ve ağır bir sakatlık geçirdiğini ifade eden Fernandao şöyle devam etti:

"Daha önce kariyerimde hiç bu kadar ağır bir sakatlık geçirmemiştim. Eskisi gibi iyi bir performansla dönebilmek için çalışmam gerektiğini biliyordum. Ben de antrenmanlarda kendimi çok fazla verdim, çok fazla çalıştım. Şükürler olsun ki eski Fernandao’yu gösterme fırsatını buldum. Şu anda takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve ben de iyi bir performans sergiliyorum. Umarım bu şekilde devam edip takımıma yardımcı olurum."

"12. oyuncumuz gibi oluyorlar"

Sarı-lacivertli taraftarların bu sezon stadı doldurmasının, takım için itici güç olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Taraftarın bu sene stadı doldurmasının mutlaka faydalarını görmemiz gerekiyor. Biz onlardan stada gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz. Çünkü onlar stadı doldurup bizi sonuna kadar desteklediği zaman kesinlikle çok büyük bir fark oluşturuyoruz, bizim 12. oyuncumuz gibi oluyorlar. Bu yüzden onlardan her maça gelip bizi sonuna kadar desteklemelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.