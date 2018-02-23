Galatasaray’da Süper Lig’de son 3 üç hafta yerini Linnes’e kaptıran Mariano, Bursaspor maçıyla birlikte süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Mariano, 67. dakikada Linnes’in yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı futbolcu ligde son Sivasspor deplasmanında ilk 11 olarak oynamıştı.
Mariano, 3 hafta sonra süre aldı
23.02.2018 - 23:00 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, ligde 3 hafta sonra süre aldı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Linnes’in yerine giren Mariano, son olarak Sivas deplasmanında oynamıştı.
Etiketler : mariano,galatasaray,süper lig,
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