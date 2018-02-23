Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Süper Lig’de son 3 üç hafta yerini Linnes’e kaptıran Mariano, Bursaspor maçıyla birlikte süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Mariano, 67. dakikada Linnes’in yerine oyuna dahil oldu. Brezilyalı futbolcu ligde son Sivasspor deplasmanında ilk 11 olarak oynamıştı.