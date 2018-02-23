Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol atmaya devam ederken, Garry Rodrigues de gol attırmaya devam ediyor. Rodrigues, sarı-kırmızılıların evinde Bursaspor ile oynadığı maçta Gomis’in golünde asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 8. asistini yapmış oldu. Başarılı futbolcu ayrıca ligde son 7 haftada 4 gol, 5 asist ile mücadele ederek, takımına katkıda bulunuyor.