Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol atmaya devam ederken, Garry Rodrigues de gol attırmaya devam ediyor. Rodrigues, sarı-kırmızılıların evinde Bursaspor ile oynadığı maçta Gomis’in golünde asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 8. asistini yapmış oldu. Başarılı futbolcu ayrıca ligde son 7 haftada 4 gol, 5 asist ile mücadele ederek, takımına katkıda bulunuyor.
Garry Rodrigues, hem atıyor hem attırıyor
23.02.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın başarılı orta saha futbolcusu Garry Rodrgiues, Bursaspor maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle, son 7 haftada 4 gol, 5 asist ile takımına katkıda bulunuyor.
Etiketler : garry rodrigues,süper lig,bursaspor,galatasaray,
545927 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545927.aspx
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