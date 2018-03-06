Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.

İlk olarak salonda özel program dahilinde çalışan oyuncuların, ardından sahada pas idmanı yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte ameliyatı sonrası yeniden takıma dahil olan Cedric Carrasso'nun, kaleciler için hazırlanan antrenmanın tamamında yer aldığı, Eren Derdiyok ve Jason Denayer'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Galatasaray'da izinli olan Yasin Öztekin'in ise antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Antrenmanda özel misafir

Galatasaray Kulübü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan ve "Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir." sözleriyle sosyal medyada dikkatleri çeken Murat Sökük'ü misafir etti.

Kulübün davetlisi olarak geldiği İstanbul'da Galatasaray takımının antrenmanını izleyen Sökük, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelirken, kendisine imzalı forma hediye edildi.