Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi ikinci turuda Real Madrid'e elenmesi Neymar'ın İspanyol kulübüne olası transferiyle ilgili iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.

İspanyolların ünlü spor gazetesi AS, Real Madrid'in gelecek yazki 1 numaralı transfer hedefinin Neymar olduğunu yazarken söz konusu transfer için PSG'ye ödenecek bonservis bedeli hakkında da dev bir iddiada bulundu.

Gazete, Real yönetiminin PSG'ye 400 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtirken Real temsilcilerinin oyuncunun babası ve iki avukatıyla Paris'te görüştüğünü kaydetti.

Son olarak takımının Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçında sakatlanan Neymar'ın 2018 Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunuyor.