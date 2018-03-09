Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Arsenal deplasmanda Milan'ın konuğu oldu. Maçın en çok konuşulan anlarından birinde ise Hakan Çalhanoğlu var... İşte o detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Milan, San Siro'da Arsenal'i ağırladı. İngiliz ekibinin Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golleriyle 2-0 kazandığı mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse Hakan Çalhanoğlu'nun Davide Ospina'nın müdahalesi sonrası kendisini yere bırakıp penaltı almak yerine ayakta kalıp topu kovaladığı pozisyon oldu.

Milan maçı kaybetse de, milli futbolcunun bu hareketi dış basında övgüler topladı. Özellikle Ada basınında Hakan Çalhanoğlu'nun pek çok futbolcu gibi kendini yere atmak yerine ayakta kalmaya çalışması takdirle karşılanırken, maçı BBC'de yorumlayan eski futbolcu Jermaine Jenas, Hakan'ın pozisyonuyla ilgili şu yorumu yaptı:

- Türk oyuncunun bu dürüstlüğü meyvesini vermedi. Pozisyon bence net penaltı. Ospina kalesini terk edip Hakan'a müdahalede bulundu. Hakan da kendisini yere bırakmak yerine pozisyona devam etti.

- Eğer kendisini yere atsaydı hakem yüksek ihtimalle penaltı noktasını gösterecekti ama o dürüst davrandı. Fakat bu dürüstlüğü için takım arkadaşları ona teşekkür etmeyecek; hocası da ona teşekkür etmeyecek. (Fotomaç)