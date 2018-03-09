Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'de toplantının ardından konuşan Mustafa Cengiz, her türlü sonuca hazır olduklarını söylerken, sonucun ne zaman açıklanacağını da tam olarak bilmediklerini dile getirdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Gelecek 3 yıl için mali durumu anlatmayacağız. Herkes biliyor. Biz geleceği, iş planımızı olduğu gibi, gerçek verilerle anlattık. Üç sunum yaptık. UEFA'nın amacı futbolu iyileştirmek."

"HEP EN KÖTÜYE HAZIRLANIRIM"

"Ben hep en kötü duruma hazırlanırım, yapım odur. Aşırı sevinç ve üzüntü iyi değildir. Sevince de acıya da hazırız. UEFA çok ciddi, Türk futbolu ve Galatasaray için en iyisi olsun. Bizden beklentiler; aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Amatörden çekilmek istemiyoruz ama bunun belli bir mali optimum noktada devam etmesi gerekir. Devletimiz de bu konuda yardımcı olacak. İncelemenin ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Taraftarımız rahat olsun. Onların haklarını en iyi şekilde savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bazen konuşmuyoruz, lütfen bunu yanlış değerlendirmesinler"

BAŞKA KULÜPLER ŞİKAYET ETTİ İDDİASI

''Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz.''