Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe taraftarının Avrupa umudunu gerçekleştirmek için mücadele ettiklerini aktaran genç teknik adam “Şu ana kadar sergilediğimiz performanstan memnunum. Taraftarlarımızın hayallerinin farkındayız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için en iyi şekilde çalışıyoruz” dedi. Öte yandan üç haftadır sakat olan Beto’nun yarın oynanacak Osmanlıspor maçıyla birlikte yeniden kaleye dönebileceği öğrenildi.