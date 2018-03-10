Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başından bu yana beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, çıkışı sarı-kırmızılı rakipler karşısında arayacak. Bu hafta renkleri sarı-siyah olsa da maçlara sarı-kırmızı çıkan Malatya deplasmanında olacak Kanarya, ardından Kadıköy’de Galatasaray’ı misafir edecek. Devamında ise Kayseri’de boy gösterecek. En ufak bir kayıp lükslerinin olmadığını belirten teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularına 9 puan hedefi koydu. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Bu seriden firesiz çıkmamız halinde yeniden şampiyonluktan bahsedebiliriz” vurgusu yapan Kocaman, “Artık kırılma maçları oynuyoruz. Yakalayacağımız seri hem farkı kapatmamızı hem de camia da bütünleşmeyi sağlar. Gereğini yapmaya mecburuz” uyarısında bulundu.



Bir maçtan fazlası

Puan kaybı halinde şampiyonluk yarışının dışında kalacaklarını hatırlatan Kocaman, “Gereğinden fazla hata yaptık ve kredimiz yok. Herkes üzerine düşenden fazlasını yapmak zorunda. Sorumluluk alın ve Fenerbahçe formasının hakkını verin” derken Malatya’nın hafife alınmayacak bir rakip olduğunun altını çizdi. Özellikle Boutaib’e dikkat etmeleri gerektiğini belirten Kocaman, “Ligin en fazla hava topu kazanan forvetinden bahsediyoruz. Yaptığımız basit hataları tekrarlamamız halinde bedeli ağır olur” derken, “Malatya mücadelesi bir maçtan çok daha fazlası” hatırlatması yaptı. Tecrübeli teknik adam, lider olarak belirlediği Giuliano ile de özel bir görüşme yaparken, oyuncularından sambacıya ayak uydurmalarını istedi.

Kale yeniden Volkan’a teslim

Teknik direktör Aykut Kocaman, Malatya karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Kocaman, tepkili olmasına rağmen Kameni’nin formsuzluğu yüzünden kaleyi yine Volkan’a teslim edecek. Sağ bekte Isla’nın yerine Şener görev alacak. Hasan Ali alternatifsiz olarak sol beki tapularken, stoperlerden yeri garanti olan isim Neustadter. Aykut Hoca, Neto ile Skrtel arasında tercih yapacak. Topal-Josef ikilisinden vazgeçmeyecek olan Aykut Kocaman’ın diğer bankoları ise Dirar ile Giuliano. Sol kanatta Aatıf ile Mehmet Ekici, forvette ise Fernando ve Soldado arasındaki yarış maç saatine kadar sürecek. Alper Potuk ve Valbuena ise yedek soyunacak.

Gövde gösterisi

Ali Koç’a karşı koltuğunu koruma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önceki gece kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle kadın kongre üyeleri için düzenlenen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun özel gösterisine katılan Aziz Yıldırım ayakta alkışlandı. Zona tedavisi nedeniyle istirahat etmesi gerekmesine rağmen organizasyona katılan Yıldırım, “Bugün burada bizler var isek, sizin sayenizde. Bunun için sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek kadınlara teşekkür etti. Başkanın hastalığına rağmen kadın üyelerle bir araya gelmesi ‘gövde gösterisi’ olarak karşılandı. Öte yandan diğer aday Ali Koç da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerekçesiyle Fenerbahçeli kadınlar ile buluşacak. Koç, bugün Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinin özel gösteriminde kadın kongre üyelerini ağırlayacak.

Hedefimiz değişmedi

Martin Skrtel, şampiyonluk yarışından kopmadıklarını söyledi. Slovakya Federasyonu’nun resmî dergisine röportaj veren tecrübeli stoper, “Hedefimiz hâlâ en yükseği. Ligin sonuna kadar daha çok maçımız var. Maç maç gitmeyi ve sezon sonunda mutlu olmayı istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Sponsorlar rahatlattı

Fenerbahçe’nin Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde UEFA’yla yaptığı son durum sunumunda sponsorluk anlaşmaları ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, kur farkı nedeniyle zorluk yaşadıklarını vurgularken, Acıbadem ve Spor Toto’yla yapılan anlaşmaları ön plana çıkararak hedefi tutturmaya yakın olduklarını belirtti, görüşme olumlu geçti.



Elif’in morali bozuk

Sezon başında transfer edilen ancak ikinci yarıda kadroya dahil olan Elif Elmas’ın morali bozuk. Önce yaş sınırına takılan Makedon oyuncu şimdi de forma şansı bulamıyor. Kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman risk almak istemediği için kadroya giremeyen Elif büyük üzüntü yaşıyor.

Valbuena’ya yol göründü

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan Mathieu Valbuena’ya Çin’den talip çıktı. Birçok dünya yıldızını astronomik rakamlar karşılığında transfer eden Çin ekiplerinin Valbuena için 15 milyon avroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu teklife sıcak baksa da, yıllık 8 milyon avro maaş fırsatına rağmen Valbuena’nın Çin’e gitmek istememesi şimdilik transferi imkânsız kılıyor. Fransız yıldız, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği için gelen teklifler geri çevriliyor. Fenerbahçe ise Valbuena’nın inadını kırıp kasasını doldurmak için formül arıyor.