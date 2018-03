Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulübün iletişimden sorumlu yöneticisi Işık, Beşiktaş'ın son yıllarda sportif açıdan önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün kulüplerin ciddi anlamda mali yapılanmaya ihtiyacı var. Beşiktaş da dahil. Biz futbolcu ihraç ediyoruz. Türkiye'nin en çok stat geliri olan takımıyız. Şampiyonlar Ligi'nde ciddi gelirlerimiz var. Beşiktaş, finansal açıdan Türkiye'de hiçbir takımla ölçülemeyecek kadar büyük gelir oluşturdu. Buna rağmen herkesin mali yapılanmayı gözden geçirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın önü çok çok açık. Endonezya'da bile insanlar 'Come to Beşiktaş' diyor. Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor. Dünyanın her yerinden sponsorlar Beşiktaş'la çalışmak istiyor."

"Come to Beşiktaş"ın hikâyesi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Işık, "Come to Beşiktaş" sloganının çıkış hikâyesini de anlatarak, şunları kaydetti:

"Ciddi olmayan, eğlenceli bir ortamda fikir çıktı. Transfer dönemi çok meraklı bir dönemdir. Pepe transferi gündemdeydi. Bir de o dönem Diego Costa vardı. Costa'nın transfer edilme ihtimalini kamuoyuna sızdırdım. Taraftar da kendi fikri olarak Costa'nın sosyal medya hesaplarına 'Come to Beşiktaş.' yazdı. Ben buna bayıldım. Costa transferi olmadı. 'Biz bu sloganı neden kullanmayalım.' dedim. Biri Pepe'ye telefon açıp 'Come to Beşiktaş desin.' dedik. Önce bu fikre güldük ama sonra 'Yapalım.' dedik. Bunu denedik ve şahane oldu. Herkese dokunacak bir şey olsun istedik ve videoyu profesyonel kamerayla değil telefonla çektik. Ben bu fikri Beşiktaş'ın büyüklerine anlattığımda tokat gibi olumsuz cevap aldım. Başkan ve yönetici arkadaşlar ise bu fikre bayıldı. Korka korka yaptık. Sonuçta Pepe gelmeden videoyu yayınladık ve video patladı. Bundan bir hafta sonra Roma Kulübü kendi transferinde bunu kullanmak istedi, izin verdik. Bu sloganı artık yavaş yavaş bırakıyoruz. Çok acayip bir fikir üzerinde çalışıyorum şu an. Yazın enteresan bir transfer kampanyası daha planlıyorum."