Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, “Başakşehir kaybedince bugün herkes bizi favori olarak görüyordu. Kazanıp, 3 puanı alacağız çerçevesinde bakıyorlardı. Maçlar oynanılmadan kazanılmıyor. Bugün zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonlarımız var. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Hedefimize adım adım gidiyoruz. Hedefimiz sezon sonu şampiyon olmak” diye konuştu.

“Biz güç birliği yapan, birbirimize inan bir aileyiz"

Negrodo’nun gol kaçırmasına rağmen taraftarın yoğun desteğinin olduğunu belirten Albayrak, “Biz güç birliği yapan, birbirimize inan bir aileyiz. Hocamız, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarımız, camiamız ve yönetim kurulu olarak hedef uğruna adım adım inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim derin bir kadromuz var”

Pepe ve Quaresma’nın yokluğunun maça etkisinin sorulması üzerine Metin Albayrak, “Bizim geniş ve derin bir kadromuz var. Onların eksikliklerini hissediyoruz. Bugün yerine oynayan arkadaşlarımız onları aratmadı. Yarınki maçlarda başka biri kırmızı kart görebilir. Biz buna hazırlıklıyız” diye cevap verdi.

“Tek rakibimiz kendimiz”

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmalarının olmasının hatırlatılmasına Albayrak, şöyle cevap verdi:

“Biz kendimize bakıyoruz. Ona konsantreyiz. Artık Her şey bizim elimizde. Bizim tek rakibimiz kendimiz. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki maç çok önemli. 3 puan almak için Başakşehir’e gideceğiz. İnşallah 3 puanla döneceğiz.”