Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Bizim için olmazsa olmazlardan. 3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor’un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı” ifadelerini kullandı.