Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, “Bizim için olmazsa olmazlardan. 3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor’un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı” ifadelerini kullandı.
İrfan Buz: 'Bizim için çok önemli 3 puandı'
10.03.2018 - 23:43 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim için çok önemli 3 puandı” dedi.
Etiketler : irfan buz,osmanlıspor,bursaspor,
549441 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549441.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4