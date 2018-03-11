Üst üste yedinci yenilgisini alan ve bu yıl hiç galibiyet yüzü göremeyen Eskişehir Basket’te Rowland ve Marshall sakatlıkları nedeniyle bu maçta da oynamadı, Viacheslav Kravtsov ise ayak bileğinden sakatlanarak 6 dakika süre alabildi. Maçın ilk yarısı 42-36 sarı-kırmızılılar lehine tamamlandı. Üçüncü periyotta farkı 18 sayıya (51-38) kadar çıkaran Cimbom, sonrasında farkın erimesine engel olamadı. Dördüncü çeyreğin başında Galatasaray hücum organizasyonunu kaybedince fark 7 sayıya kadar düştü. Sonrasında oyunu kontrol altına alan Cimbom maçtan 84-78 galip ayrıldı. 6 sayılık farkla takımlar arasındaki ikili averaj eşitlendi. Galibiyetin mimarı; 21 sayı atıp 6 asist yapan Alex Renfroe oldu. Diğer sonuçlar: Banvit-Yeşilgiresun: 104-80, İstanbul BB-Tofaş: 73-80.
Aslan’a kolay av
11.03.2018 - 07:50 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Eskişehir Basket’i İstanbul’daki maçta 84-78 mağlup edip 8. galibiyetini elde etti.
Etiketler : galatasaray basketbol,
549492 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549492.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
24
12
8
4
47
30
17
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
7
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
8
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
9
Malatyaspor
24
9
7
8
28
29
-1
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
24
6
7
11
27
43
-16
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
24
5
6
13
23
34
-11
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe - Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
26
10
7
9
36
28
8
37
10
BB Erzurumspor
26
9
10
7
33
30
3
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
13
Samsunspor
26
7
11
8
24
30
-6
32
14
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
15
Adana Demirspor
26
8
7
11
35
38
-3
31
16
Denizlispor
26
7
6
13
29
38
-9
27
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
26
1
4
21
11
73
-62
4