Üst üste yedinci yenilgisini alan ve bu yıl hiç galibiyet yüzü göremeyen Eskişehir Basket’te Rowland ve Marshall sakatlıkları nedeniyle bu maçta da oynamadı, Viacheslav Kravtsov ise ayak bileğinden sakatlanarak 6 dakika süre alabildi. Maçın ilk yarısı 42-36 sarı-kırmızılılar lehine tamamlandı. Üçüncü periyotta farkı 18 sayıya (51-38) kadar çıkaran Cimbom, sonrasında farkın erimesine engel olamadı. Dördüncü çeyreğin başında Galatasaray hücum organizasyonunu kaybedince fark 7 sayıya kadar düştü. Sonrasında oyunu kontrol altına alan Cimbom maçtan 84-78 galip ayrıldı. 6 sayılık farkla takımlar arasındaki ikili averaj eşitlendi. Galibiyetin mimarı; 21 sayı atıp 6 asist yapan Alex Renfroe oldu. Diğer sonuçlar:  Banvit-Yeşilgiresun: 104-80, İstanbul BB-Tofaş: 73-80.