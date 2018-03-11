Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste yedinci yenilgisini alan ve bu yıl hiç galibiyet yüzü göremeyen Eskişehir Basket’te Rowland ve Marshall sakatlıkları nedeniyle bu maçta da oynamadı, Viacheslav Kravtsov ise ayak bileğinden sakatlanarak 6 dakika süre alabildi. Maçın ilk yarısı 42-36 sarı-kırmızılılar lehine tamamlandı. Üçüncü periyotta farkı 18 sayıya (51-38) kadar çıkaran Cimbom, sonrasında farkın erimesine engel olamadı. Dördüncü çeyreğin başında Galatasaray hücum organizasyonunu kaybedince fark 7 sayıya kadar düştü. Sonrasında oyunu kontrol altına alan Cimbom maçtan 84-78 galip ayrıldı. 6 sayılık farkla takımlar arasındaki ikili averaj eşitlendi. Galibiyetin mimarı; 21 sayı atıp 6 asist yapan Alex Renfroe oldu. Diğer sonuçlar: Banvit-Yeşilgiresun: 104-80, İstanbul BB-Tofaş: 73-80.