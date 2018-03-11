Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray camiası için Fenerbahçe maçlarının anlamı bir başkadır. Dev derbiye haftalar öncesinden hazırlanılmasının yanı sıra, sezonun fikstürü çekilir çekilmez, “Fenerbahçe maçı kaçıncı hafta” sorusu sorulur. Gelecek hafta Kadıköy’de tarihî rakibiyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’den oyuncularına bu konuda ikaz geldi. Bugün karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili bir toplantı yapan Terim, talebelerine liderlik koltuğunu paylaştıkları Medipol Başakşehir’in önceki gün Alanya deplasmanında 4-1’lik mağlubiyeti sonrası zirvede yalnız kalma şansı yakaladıklarını hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına derbi için önlerinde süre olduğunu bu maçı akıllarından çıkararak, tamamen Atiker Konyaspor maçına konsantre olmaları gerektiğini hatırlattı.



Belhanda’ya güveniyor

Rakiplerinin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve can havliyle saldıracağına vurgu yapan Terim, “En az gelecek haftaki Fenerbahçe maçı kadar önemli bir 90 dakika oynayacağız. Rehavet istemiyorum” ifadelerini kullandı. Takım halinde savunma ve hücum yapılmasının altını çizen Terim, kanat oyuncularının beklere yardımlarını unutmamaları gerektiği belirtti. Son 2 haftada formuyla göz dolduran Belhanda’ya daha fazla sorumluluk alması gerektiğini anlatan başarılı hoca, “Kaleyi gördüğün yerden şut çekmeyi ihmal etme” tembihinde bulundu. Taraftarların da Konyaspor maçında tribünleri dolduracağı belirtildi. Satışa çıkarılan biletlerin çoğunun tükendiği ifade edildi.

Sarı alarm!

Galatasaray’da Mariano, Sofiane Feghouli ve Fernando, bu hafta Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’de gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Fatih Terim bu konuda 3 ismi uyarırken, genel olarak takıma da sakin kalın telkininde bulundu.

GOMİS, KONYA’DAN ÇOK GOL ATTI

Galatasaray’da bir sezonda en çok atan gol yabancı futbolcu unvanını geçen hafta eline geçiren Bafetimbi Gomis’in hedefi gollerine devam etmek. Şu ana kadar ligde 24 gol kaydeden Fransız yıldız tek başına Konyaspor’un takım halinde ligde elde ettiği gol sayısını geçmiş durumda. Yeşil-beyazlılar bu sezon ligde toplam 23 gol atabildi. Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü, bugün Konyaspor ağlarını da sarsarak, Süper Lig’de en çok gol atan (28) yabancı unvanının sahibi olan Alex de Souza’yı da geride bırakmak istiyor.

Evde seri 18 maç

Galatasaray, dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla A. Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde evinde oynadığı son 18 resmî müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.