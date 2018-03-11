Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.
Arda Turan'ın düğününde Erdoğan detayı!
11.03.2018 - 21:34 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir’de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan’ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı öğrenildi.
Etiketler : arda turan,recep tayyip erdoğan,aslıhan doğan,
549585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549585.aspx
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5
5
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50
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37
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Trabzonspor
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9
6
38
35
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36
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31
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9
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Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
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Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
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26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
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25
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Osmanlıspor
25
6
6
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17
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5
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G.
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Ç. Rizespor
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15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
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Ankaragücü
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13
7
6
39
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10
40
25
15
43
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Altınordu
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34
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9
6
11
30
41
-11
33
14
Samsunspor
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7
11
9
25
32
-7
32
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7
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4
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