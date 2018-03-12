Yönetim bazında yaralı olan, sportif açıdan istediği sonuçları alamayan Trabzonspor bugün ligde TM Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Takımda çok önemli eksikler vardı ki onlara yenileri eklendi. Hubocan kart cezalısıydı. Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban’ın sakatlıkları bulunuyordu. Kamil Ahmet Çörekçi omzundan sakatlanırken son olarak onlara Abdülkadir Ömür de eklendi. Genç isim arka adalesindeki ağrıların artması üzerine Manisa kafilesinden çıkarıldı. Eksiklerin çok olması üzerine teknik direktör Rıza Çalımbay, U21 takımında forma giyen Sami Can’ı kadroya dahil etti. Bu maçın kendi özelinde ise bir “hesaplaşma” özelliği bulunuyor. Bordo-mavililer ligin ilk yarısındaki mücadeleyi 6-1 kaybetmiş ve sonrasında teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. Sadece o mu? Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodzic ile de yollar Akhisar maçları sonrasında ayrılmıştı. Ligde son 4 maçını kazanan Akhisar’da 7 eski (Henrique, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk) Trabzonsporlu oyuncu bulunduğunu da belirtelim.
Trabzon yarım takımla!
12.03.2018 - 07:42 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 07:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezalı Hubocan, sakat Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş, Esteban’a son olarak Kamil Ahmet ile Abdülkadir de eklendi
Etiketler : trabzonspor,
549655 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549655.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
7
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
8
Trabzonspor
24
9
9
6
38
35
3
36
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
24
9
6
9
34
36
-2
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor 3 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe 2 - 1 Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
3
Ankaragücü
26
13
7
6
39
26
13
46
4
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
5
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
6
Altınordu
26
12
6
8
42
35
7
42
7
İstanbulspor
26
11
6
9
30
29
1
39
8
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
9
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
10
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
11
Balıkesirspor
26
11
6
9
44
40
4
36
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
26
9
6
11
30
41
-11
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
26
9
7
10
45
41
4
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7