Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim bazında yaralı olan, sportif açıdan istediği sonuçları alamayan Trabzonspor bugün ligde TM Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Takımda çok önemli eksikler vardı ki onlara yenileri eklendi. Hubocan kart cezalısıydı. Durica, Bero, Castillo, Mustafa Akbaş ve Esteban’ın sakatlıkları bulunuyordu. Kamil Ahmet Çörekçi omzundan sakatlanırken son olarak onlara Abdülkadir Ömür de eklendi. Genç isim arka adalesindeki ağrıların artması üzerine Manisa kafilesinden çıkarıldı. Eksiklerin çok olması üzerine teknik direktör Rıza Çalımbay, U21 takımında forma giyen Sami Can’ı kadroya dahil etti. Bu maçın kendi özelinde ise bir “hesaplaşma” özelliği bulunuyor. Bordo-mavililer ligin ilk yarısındaki mücadeleyi 6-1 kaybetmiş ve sonrasında teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. Sadece o mu? Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodzic ile de yollar Akhisar maçları sonrasında ayrılmıştı. Ligde son 4 maçını kazanan Akhisar’da 7 eski (Henrique, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk) Trabzonsporlu oyuncu bulunduğunu da belirtelim.