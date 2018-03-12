Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda T.M. Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bugün maça çıkarken tek düşüncemiz galibiyetti. Alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. Belki de bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Çok pozisyonlu bir maç oldu. Bizim çok pozisyonumuz vardı. Tabii ki galibiyet şu ortamda çok çok önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyetin anlamının daha büyük olması için de önümüzdeki hafta oynayacağımız Malatya maçı bizim için çok önemli ve kritik olacak. Şu anki tek gayemiz o maça kısa süre de olsa çok iyi hazırlanmak. O maçı da istediğimiz şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
Çalımbay: ”Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”
12.03.2018 - 23:42 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık” dedi.
Etiketler : rıza çalımbay,trabzonspor,akhisarspor,süper lig,
549834 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549834.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
25. Hafta Maçları
10.3.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 2 Kasımpaşa
10.3.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 2 - 1 Bursaspor
10.3.2018
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
11.3.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
11.3.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Trabzonspor
11.3.2018
Kayserispor 3 - 2 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.3.2018
Göztepe 2 - 1 Antalyaspor
11.3.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe
11.3.2018
Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7